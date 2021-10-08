Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от ковида в Курской области

"Очень важно на сегодняшний день, абсолютно верно вы сказали, при непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, с пандемией заниматься вакцинацией. К сожалению, цифры на сегодняшний день по вакцинации вашей ниже среднероссийских. Поэтому сделайте все возможное, чтобы куряне, население Курской области активно вакцинировалось", - сказал он на встрече с губернатором.

Мишустин отметил, что для активизации процесса вакцинации в регионе есть все: и вакцина, и медицинский персонал, открыты соответствующие прививочные пункты. "Дело осталось за тем, чтобы серьезно поработать с населением и убедительно показать, что самым действенным средством защиты от пандемии является прививка. Вакцина, которая так всем уже известна на сегодняшний день, признана абсолютно безопасной. Все - и соответствующие клинические испытания, и эксперты мирового уровня - говорят о том, что она абсолютно в этом смысле безвредна с точки зрения каких-то осложнений", - сказал глава правительства.

В свою очередь губернатор области пообещал активнее агитировать население и вести разъяснительную работу по вакцинации.