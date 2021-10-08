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Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от ковида в Курской области

Премьер отметил, что для активизации процесса вакцинации в регионе есть все: и вакцина, и медицинский персонал, открыты соответствующие прививочные пункты

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Курской области и призвал губернатора Романа Старовойта активнее работать с населением региона.

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"Очень важно на сегодняшний день, абсолютно верно вы сказали, при непростой ситуации с коронавирусной инфекцией, с пандемией заниматься вакцинацией. К сожалению, цифры на сегодняшний день по вакцинации вашей ниже среднероссийских. Поэтому сделайте все возможное, чтобы куряне, население Курской области активно вакцинировалось", - сказал он на встрече с губернатором.

Мишустин отметил, что для активизации процесса вакцинации в регионе есть все: и вакцина, и медицинский персонал, открыты соответствующие прививочные пункты. "Дело осталось за тем, чтобы серьезно поработать с населением и убедительно показать, что самым действенным средством защиты от пандемии является прививка. Вакцина, которая так всем уже известна на сегодняшний день, признана абсолютно безопасной. Все - и соответствующие клинические испытания, и эксперты мирового уровня - говорят о том, что она абсолютно в этом смысле безвредна с точки зрения каких-то осложнений", - сказал глава правительства.

В свою очередь губернатор области пообещал активнее агитировать население и вести разъяснительную работу по вакцинации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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