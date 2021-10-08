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Школу космонавтики откроют в Северной Осетии

Школьники смогут изучать космические корабли на макете с настоящими деталями по реальным схемам, а также заниматься на тренажере для проверки вестибулярного аппарата

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют создать школу космонавтики им. Р. В. Комаева на базе республиканского физико-математического лицея во Владикавказе. Об этом сообщил врио заместителя министра образования и науки Северной Осетии Алан Аликов на заседании правительства региона.

"На базе республиканского физико-математического лицея планируется создать школу космонавтики им. Р. В. Комаева. Это позволит сосредоточить материальные кадровые ресурсы на развитии в республике программ, направленных на изучение космоса, повышение интереса подрастающего поколения к космонавтике", - сказал Аликов.

В школе будет проходить подготовка к ЕГЭ по физике, математике. Школьники смогут изучать космические корабли на макете с настоящими деталями по реальным схемам, а также заниматься на тренажере для проверки вестибулярного аппарата.

Это будет вторая школа подобной направленности в регионе. Первая открылась во Владикавказе в 2020 году вместе с планетарием. Инициатором их создания стал космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев.

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