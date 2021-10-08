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Главой Европейского альянса информагентств избрали гендиректора австрийского агентства APA

Решение приняли по итогам голосования
Гендиректор APA и избранный президент EANA Клеменс Пиг, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (на первом плане) Дмитрий Валеев/ТАСС
Описание
Гендиректор APA и избранный президент EANA Клеменс Пиг, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман (на первом плане)
© Дмитрий Валеев/ТАСС

ВЕНА, 8 октября. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA, European Alliance of News Agencies) избрала новым президентом объединения генерального директора Австрийского агентства печати (APA) Клеменса Пига. Такое решение было принято в пятницу по итогам голосования в Вене, передает корреспондент ТАСС.

Двухдневный форум EANA в столице Австрии был организован Австрийским агентством печати. В нем приняли участие представители 32 ведущих информационных агентств Европы. Россию представляют генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Мы очень рады за нашего австрийского коллегу Клеменса Пига и поздравляем его с избранием президентом EANA. Мы голосовали за него и надеемся, что организация перешла в очередной раз в надежные руки. Я думаю, что избранный президент сделает кооперацию в рамках нашей организации еще теснее, понятнее и эффективнее", - отметил Михайлов на полях Генассамблеи.

Гендиректор ТАСС также пригласил Пига посетить с визитом Москву в ближайшее время. Как заявил в беседе с корреспондентом ТАСС гендиректор APA и избранный президент EANA, он с удовольствием приедет в Россию при первой возможности.

Вызовы перед информагентствами

Гендиректор APA и избранный президент EANA также рассказал корреспонденту ТАСС о тех вызовах перед альянсом, которые он считает важными.

"Перед европейскими новостными агентствами сейчас стоят большие вызовы, они затрагивают необходимость цифровой трансформации. Пандемия COVID-19 прибавила нам испытаний, в результате которых значительно изменились рабочие процессы в ньюсрумах наших агентств и обострились экономические условия", - подчеркнул Пиг.

По его словам, новостным агентствам и EANA в целом необходимо совместно принять эти вызовы, несмотря на все различия внутри информагентств, и ответить на них, основываясь на общую систему ценностей, правдивыми и непредвзятыми новостями. "Я надеюсь, что вместе с новым советом EANA мы дадим уверенный ответ стоящим перед нами вызовам", - подчеркнул гендиректор APA.

Делегаты EANA также приняли решение провести в 2022 году осеннюю конференцию и генеральную ассамблею Европейского альянса информационных агентств в Киеве, поддержав соответствующую заявку информационного агентства "Укринформ".

Кроме того, участники заседания приветствовали озвученную руководством ТАСС новость о присуждении Нобелевской премии мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.

Европейский альянс информационных агентств (European Alliance of News Agencies - EANA; ЕАНА) является площадкой для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами. ЕАНА был учрежден в 1956 году и объединяет 32 ведущих информагентства Европы. Россию в объединении представляет ТАСС.

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