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Свыше 900 организаций Липецкой области подключены к платформе обратной связи с жителями

Во всех органах власти региона назначены лидеры цифровой трансформации в статусе заместителей руководителя

ЛИПЕЦК, 8 октября. /ТАСС/. Свыше 900 организаций Липецкой области уже подключены к цифровой платформе обратной связи с жителями региона. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов, комментируя рейтинг руководителей цифровой трансформации по итогам сентября, где первое место заняла именно Липецкая область.

"Еще один из показателей рейтинга - работа с обращениями жителей на платформе обратной связи, в Липецкой области к ней подключено более 900 организаций, это все органы региональной власти и муниципалитетов, а также медицинские организации", - сказал Артамонов. Он добавил, что завершается подключение к платформе администраций сельских поселений, детских садов и школ. "Сообщения, направленные через платформу обратной связи, в отличие от бумажных обращений, обрабатываются гораздо быстрее, срок ответа здесь - от одного дня в зависимости от темы", - отметил Артамонов.

В пресс-службе администрации региона напомнили, что ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко озвучил рейтинг руководителей цифровой трансформации по итогам сентября. Рейтинг составляется Минцифры РФ по восьми показателям, основным из которых стала "цифровая зрелость", а также работа платформы обратной связи и обучение госслужащих по программам цифровой трансформации. "Уровень "цифровой зрелости" является индикатором готовности региона к цифровой трансформации, внедрению цифровых решений в процессы, в его оценку входят показатели по пяти отраслям: "Развитие городской среды", "Транспорт и логистика", "Здравоохранение", "Образование", "Государственное управление", - сказали в пресс-службе.

Во всех органах власти региона назначены лидеры цифровой трансформации в статусе заместителей руководителя. "Сформированы дорожные карты достижения результатов, соответствующих вызовам времени, а главным итогом всех преобразований должно стать повышение качества жизни населения региона", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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