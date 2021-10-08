В России не зафиксировали ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор не зафиксировал в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса, сообщила ТАСС в пятницу заместитель главы ведомства Ирина Серегина.

"Сегодня есть такая автоматизированная система "Фармаконадзор", которая включает в себя передачу всеми врачами страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации. Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации. Мы очень просим всех врачей и обращаемся [к ним], чтобы всю информацию, которая есть о побочных реакциях после вакцинации, они передавали в эту систему, которая существует во всех странах Европы, и благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин. Смерти с применением вакцины не установлено", - сказала она в пятницу в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что вакцинация является главным способом защиты от коронавируса, другого пути нет.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 717 356 случаев заражения, выздоровели 6 819 796 человек, умерли 214 485. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.