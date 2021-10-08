Более 23 тыс. человек воспользовались водным маршрутом между Петербургом и Кронштадтом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Более 23 тыс. человек воспользовались водным маршрутом между центром Санкт-Петербурга и парком "Остров фортов" в Кронштадте за навигационный сезон. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Остров фортов".

"Завершился первый навигационный сезон на новом маршруте, соединившем Сенатскую пристань в центре Санкт-Петербурга с причалом форта Петр Первый на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Регулярное водное пассажирское сообщение с Кронштадтом было возобновлено этим летом впервые после девятилетнего перерыва. За четыре месяца компанией "Нева Тревел" было выполнено 784 рейса с использованием скоростных модернизированных судов "Метеор", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, маршрут оказался перспективным и востребованным. "В то время как цены на билеты по основным направлениям росли, мы, напротив, сделали 25% скидку на билеты. Она действовала до самого конца сезона. Вместе с нашими партнерами мы продолжим работать над развитием [маршрута]", - цитирует пресс-служба слова Ксении Шойгу. Ранее она сообщала, что по маршруту курсировало одно судно 4 раза в сутки, в следующем году планируется запустить два "Метеора", в дальнейшем построить новые корабли.

Гости "Острова фортов" летом также могли посетить морскую экскурсию на теплоходах класса "Москва" вокруг пяти фортов Кронштадта. Три из них - Кроншлот, Петр I и Император Александр I - являются объектами ЮНЕСКО. Экскурсию посетили почти 16 тыс. человек.

13 мая 2019 года была зарегистрирована автономная некоммерческая организация по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Музейно-исторический парк "Остров фортов" - это центральное общественное пространство кластера. Учредителями кластера выступили Минобороны России и город Санкт-Петербург. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, двух современных отелей, марины для яхт и катеров на 509 мест, двух жилых кварталов с прилегающей социальной инфраструктурой: двух детских садов, лицея, а также поликлиники и многофункционального спортивного центра.