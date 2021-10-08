Требования к успеваемости можно будет указывать в договорах о целевом обучении

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Договоры о целевом обучении смогут содержать требования об успеваемости обучающихся, за невыполнение которых можно будет разорвать контракт без штрафных санкций со стороны заказчика. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам высшего образования.

"Обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусмотрев возможность установления заказчиком в договоре о целевом обучении требований к успеваемости обучающегося и его расторжения в случае их невыполнения без выплаты штрафа заказчиком целевого обучения", - говорится в поручении, адресованном правительству, со сроком исполнения до 1 марта 2022 года.

"Генеральной прокуратуре РФ провести проверку нормативных правовых актов субъектов РФ, определяющих порядок и условия заключения договоров о целевом обучении, на соответствие требованиям законодательства РФ, регулирующего вопросы организации целевого обучения", - указано также в документе. Срок исполнения поручения установлен до 25 декабря текущего года.

Бюджетные места на целевое обучение ежегодно выделяются государством. Абитуриенты поступают в учебное заведение по направлениям будущих работодателей и учатся бесплатно. После получения диплома выпускник должен отработать не менее трех лет в организации, которая его направила.

Экспертиза учебников и другие поручения

Кабмину также поручено до 15 декабря проработать вопросы об организации экспертизы учебников по отдельным дисциплинам и модулям бакалавриата и специалитета и определить перечни дисциплин, "по которым целесообразно осуществлять рецензирование учебников".

До 25 января 2022 года в законодательство должны быть внесены изменения, направленные на сопоставление "видов экономической деятельности и занятий с профессиями, специальностями и направлениями подготовки при формировании общих объемов контрольных цифр приема на обучение" за счет бюджета. Кроме того, у обучающихся по профессиональным программам должна появиться возможность пройти практическую подготовку у индивидуальных предпринимателей, работающих в соответствующей сфере.

Перед Минобрнауки РФ глава государства поставил задачу скорректировать порядок проведения конкурса на распределение контрольных цифр приема на бюджетные места в вузах в целях расширения возможности их получения "по вновь открываемым специальностям и направлениям подготовки" для реализации в регионах России инвестиционных программ и проектов. Срок выполнения этого поручения установлен до 1 декабря 2021 года.