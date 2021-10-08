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Заступившемуся за девушку пассажиру метро выплатят 2 млн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что посетил пострадавшего в больнице и поблагодарил за то, он что вступился за девушку
Роман Ковалев Пресс-служба ГУ МВД России по Москве/ТАСС
Описание
Роман Ковалев
© Пресс-служба ГУ МВД России по Москве/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиру метро в Москве, которого избили после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в Instagram.

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"Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал мэр.

Собянин отметил, что посетил пострадавшего в больнице и поблагодарил за то, он что вступился за девушку. Молодой человек чувствует себя уже лучше, но ему предстоит еще одна операция.

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое приезжих с Северного Кавказа избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать ему из полиции возбужденное ранее дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован. Все фигуранты дела арестованы.

Теги
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