Заступившемуся за девушку пассажиру метро выплатят 2 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пассажиру метро в Москве, которого избили после того, как он заступился за девушку, выплатят 2 млн рублей. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин в Instagram .

"Спасибо девушке, которая помогла задержать бандитов. Спасибо за оперативную работу машинисту, дежурной и наряду полиции. Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере двух млн рублей", - написал мэр.

Собянин отметил, что посетил пострадавшего в больнице и поблагодарил за то, он что вступился за девушку. Молодой человек чувствует себя уже лучше, но ему предстоит еще одна операция.

Вечером 4 октября в вагоне электропоезда, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", трое приезжих с Северного Кавказа избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать ему из полиции возбужденное ранее дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован. Все фигуранты дела арестованы.