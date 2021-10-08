СМИ: экс-охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен не признал свою вину

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шутц отрицает обвинения в свой адрес. Об этом он заявил в пятницу во второй день судебного заседания, проходящего в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель (федеральная земля Бранденбург), передает агентство DPA.

По его информации, подозреваемый сообщил, что невиновен, поскольку даже не понимает, в чем его обвиняют - он давно уже не в Заксенхаузене. Ранее, как пишет DPA, отвечая на вопрос судьи Удо Лехтерманна, бывший охранник рассказал о своем детстве и юности в Литве, а также поведал о жизни в Германии после освобождения из советского плена. При этом адвокат подозреваемого не позволил задавать никакие вопросы, связанные с периодом Второй мировой войны. В четверг, в первый день слушаний, он уже заявлял о том, что его клиент не будет комментировать обвинения в его адрес.

7 октября в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель при соблюдении строгих мер безопасности начался судебный процесс по делу столетнего экс-охранника бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен. Первоначально слушание должно было состояться в окружном суде города Нойруппин (федеральная земля Бранденбург), однако было перенесено по организационным причинам. По данным следствия, бывший охранник якобы участвовал в убийстве более 3,5 тыс. заключенных нацистского концлагеря Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 год. Как ранее отмечал председатель суда Франк Штарк, подозреваемый, учитывая его возраст, будет присутствовать на слушаниях от 2 до 2,5 часов.

Ожидается, что процесс продлится до января 2022 года. Всего запланировано 22 слушания. По версии следствия, мужчина служил в Заксенхаузене в период с января 1942 года по февраль 1945 года.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.

В настоящее время в Германии проходит еще один процесс по делу 96-летней жительницы ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Заседание суда запланировано на 19 октября. Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года. За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.