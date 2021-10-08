Вход в ТЦ в Татарстане возможен только по QR-коду

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах в Татарстане продолжат свою работу, однако с 11 октября пускать туда будут только обладателей QR-кодов, то есть тех, кто уже привит и ревакцинируется или переболел коронавирусом за последние полгода. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам первый замминистра республики Альмир Абашев.

"У вас есть альтернативный вариант - прийти в поликлинику или в другой мобильный пункт вакцинации", - сказал Абашев.

Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом введут в Татарстане с 11 октября. В частности, для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, который присваиваться только тем гражданам, которые прошли полный курс вакцинации или перенесли COVID-19.

Всего в регионе функционирует 130 пунктов вакцинации, при необходимости есть возможность развернуть 350 прививочных пунктов. Замминистра посоветовал жителям республики прививаться в поликлиниках, где терапевт может оценить состояние здоровья человека, риски на текущий момент и дать консультацию.

На сегодня жители Казани могут привиться в трех торговых центрах города, в одном из зданий "Сбербанка" и в трех культурных центрах.

За прошлые сутки в Республике Татарстан зарегистрировали 86 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, всего в регионе зафиксировано 27 640 случаев заражения. Прошли вакцинацию 1 097 445 человек (за последние сутки - 3 230), из них 957 984 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 14 320 человек.