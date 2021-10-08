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Участники экологического турнира собрали 1,5 тонны мусора в Ставрополе

В соревнованиях участвовали 78 человек

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Участники всероссийского экологического проекта "Чистые игры" собрали 163 мешка мусора общим весом 1,5 тонны в лесу в центре города Ставрополя. В соревнованиях участвовали 78 человек, сообщили организаторы в группе турнира "ВКонтакте".

"Мы можем представить цифры: 78 человек и один пес (без шуток, действительно пес) собрали 1,5 тонны мусора, или 163 больших мешка. Обращаем внимание, что две трети мусора рассортировано и направлено на переработку", - говорится в сообщении.

Участники были разделены на 20 команд. Уборка проводилась на территории Архиерейского леса в центре города Ставрополя. Площадь леса превышает 490 га, на территории находятся несколько родников, прогулочные тропы, единственный общественный пляж города на Комсомольском пруду.

Инициатива экологического турнира зародилась в 2014 году. За это время состоялось более 850 игры в 300 городах России и 17 странах. Было собрано более 150 тыс. мешков или более 1 тыс. тонн мусора. Собранные отходы утилизируют, часть мусора идет во вторичную переработку.

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Северный КавказСтавропольский край
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