В Псковской области введут QR-коды для посещения концертов

ПСКОВ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом в пятницу превысило 52 тыс. человек, а доля свободного коечного фонда составляет менее 20%, запустили первый этап внедрения QR-кодов. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Он отметил, что концерты в учреждениях культуры региона с 11 октября разрешено посещать гражданам, которые предъявят соответствующий код о вакцинации или перенесенном заболевании.

"Нам пора внедрять хороший опыт других регионов. Начнем мы со сферы культуры. С понедельника в организациях культуры концерты могут проходить для вакцинированных или переболевших. Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода", - сказал губернатор.

Он также уточнил, что с 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области будет распространена и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.

"Условия жесткие, но альтернатива этому - полная приостановка деятельности вплоть до улучшения эпидситуации, как это было в прошлом году", - отметил Ведерников.

Вместе с тем власти Псковской области отменили дистанционное обучение в школах, введенное на прошлой неделе из-за роста числа заразившихся коронавирусом. С понедельника школьники вернутся за парты, но очные занятия в учреждениях дополнительного образования останутся под запретом.

На минувшей неделе власти региона отправили на дистанционное обучение школы Пскова, Великих Лук и 11 муниципалитетов, а для пожилых граждан ввели самоизоляцию.

"Мы скорректируем действующий комплекс ограничений. Часть из них останется в силе, пока динамика заболевания не пойдет на спад. С понедельника все образовательные учреждения возвращаются к работе в обычном режиме. Вместе с тем еще на неделю остаются под запретом очные занятия в организациях дополнительного образования, а также тренировки несовершеннолетних, за исключением индивидуальных тренировок и групповых занятий не более 10 человек", - сказал Ведерников.

Он добавил, что под запретом остаются также все массовые мероприятия.