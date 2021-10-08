Врач рассказал, что влияет на рост заболеваемости ковидом в России

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России растет из-за того, что младшая возрастная группа является его активными переносчиками. Кроме того, рост также связан с мутацией коронавируса - он лучше стал уклоняться от иммунитета, такое мнение в беседе с ТАСС высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

За последние сутки, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 27 246 случаев, умерли - 936 человек. Всего в стране выявлено 7 717 356 случаев заражения, выздоровели 6 819 796 человек, умерли 214 485.

"Вирус тоже изменился, стали заболевать те люди, которые раньше не болели клинически, - то есть в более молодом возрасте. Поскольку упор в вакцинации был сделан на пожилых, пожилые многие вакцинировались, поэтому там меньше заболеваемость. Стали болеть более молодые и еще более младшая возрастная группа - они являются эффективными разносчиками вируса, болея легко и часто бессимптомно. И с этим тоже связан текущий рост заболеваемости. Но все равно это будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета, в том числе к текущим обновленным штаммам - до тех пор, пока все не переболеют или не будут вакцинированы", - сказал он.

По его словам, рост также связан с тем, что вирус мутировал и стал лучше уклоняться от иммунитета.

"Новый штамм "дельта" уклоняется от иммунитета, созданного всеми вакцинами, созданными на основе первого "уханьского" штамма. Надо напомнить всем, что все имеющиеся на рынке вакцины созданы на основе "уханьского" штамма - первого, и его "шип"-белка", - добавил эксперт, отметив, что эффективность вакцин против нового штамма снизилась, "те люди, которые уже переболели первым штаммом и давно, или вакцинированы давно - они могут болеть повторно, вот с этим связан рост заболеваемости".

Вакцинация против роста заболеваемости

При этом врач отметил, что несмотря на лучшую устойчивость коронавируса к иммунитету, вакцинация от ковида является очень важным фактором для снижения роста заболеваемости и защиты себя и окружающих.

"[Надо] вакцинироваться повторно, потому что общий титр защитных антител повысится, и даже повысится к тем неизмененным молекулам "шип"-белка, к которым остается эффективный иммунитет, создаваемый вакцинами на основе "уханьского" штамма, он все равно будет работать при реиммунизации. И если люди даже заболеют, они будут болеть значительно легче, то есть уменьшится летальность. А некоторые не будут болеть совсем, следовательно, нужно продолжать массивную вакцинацию во всех возрастных группах", - подчеркнул Жемчугов.

Он добавил, что кроме вакцинации, стоит также усовершенствовать схему лечения, так как инкубационный период уменьшился и на третий-четвертый день уже отмечается тяжелое течение заболевания, из которого трудно выйти.