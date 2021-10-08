Около 600 млн рублей направили на инфраструктуру для реабилитации Телецкого озера на Алтае

ТАСС, 8 октября. Около 600 млн рублей направили на строительство инфраструктуры в Республике Алтай в рамках проекта по реабилитации Телецкого озера, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря появлению новых объектов состояние экосистемы озера улучшится, сообщили ТАСС в пресс-службе Минрегионразвития республики.

"Реализация проекта по реабилитации Телецкого озера находится на завершающем этапе. Все работы на объектах планируется завершить в текущем году. Всего на их строительство предусмотрено 596 млн 650 тыс. рублей. Кассовое исполнение на сегодняшний день составляет более 60%", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что инфраструктурные объекты в селах Артыбаш и Иогач на берегу озера строятся для того, что улучшить состояние экосистемы, испытывающей нагрузку вследствие популярности Телецкого озера среди туристов и активной застройки этой территории туристическими объектами.

"С развитием туристической сферы все больше людей стали посещать озеро. Вблизи него увеличивается число туристических баз, гостевых домов и, как следствие, количество канализационных стоков. К сожалению, на большинстве баз, находящихся на берегу озера, не организованы герметичные выгребные системы приема сточных вод, что является грубым нарушением законодательства, которое запрещает сток дренажных вод в водоохраной зоне водоемов. Реализация проектов по строительству сетей канализации в селах Иогач и Артыбаш положительно скажется на всей экосистеме озера", - подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что деятельность туристических объектов, расположенных вблизи санитарно-защитной зоны старого водозабора, влияет на качество воды. Кроме того, старые водопроводные сети не отвечают эксплуатационным требованиям при возросшей нагрузке на них. Реализация проектов строительства водопроводных сетей положительно повлияет на качество жизни не только туристов, но и местного населения: увеличится напор подаваемой воды, будут соблюдены санитарно-эпидемиологические требования к ее качеству.

По данным властей, работы на объектах инженерной инфраструктуры в селе Артыбаш практически завершены, ведется восстановление дорожного покрытия. Работы в Иогаче планируется завершить к середине ноября 2021 года.

О проекте реабилитации Телецкого озера на Алтае

В Республике Алтай по инициативе президента РФ Владимира Путина реализуется программа по сохранению и реабилитации Телецкого озера. Первоначально строительство объектов инфраструктуры, которые помогут снизить негативное воздействие на Телецкое озеро, было составной частью нацпроекта "Экология". С 2021 года работы выполняются в рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса". Проект предполагает строительство водопроводных сетей и скважин, канализационных очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района, расположенных на северном берегу озера, а также станции очистки нефтесодержащих вод в селе Иогач.

В марте текущего года во время рабочей поездки в регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о повторном выделении средств на эти цели в связи с тем, что ранее выделенные деньги не были освоены и были возвращены.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км.