Власти заявили о росте турпотока в Кабардино-Балкарию

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) фиксируют рост числа туристов, приезжающих в регион, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в пятницу в ходе дневного марафона "Компас женского лидерства #МягкаяCила" сообщила председатель парламента КБР Татьяна Егорова.

"В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста туристического потока в республику, и даже в нынешних сложных условиях эпидемии коронавирусной инфекции и связанных в связи с этим ограничений количество туристов, посещающих Кабардино-Балкарию, неуклонно растет", - сказала Егорова.

Спикер регионального парламента отметила, что туризм является одним из стратегических направлений развития Кабардино-Балкарии. Она добавила, что отрасль имеет большую роль не только в социальной сфере и экономике региона, но и способствует сближению народов, взаимообогащению различных культур.

Марафон накануне III Евразийского женского форума проводят Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации, партнером форума выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон стартовал на Камчатке и завершится в Калининградской области.