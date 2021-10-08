Темпы вакцинации от коронавируса в Калининграде выросли в три раза после введения QR-кодов

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации против нового коронавируса в Калининградской области выросли в три раза после объявления о введении новых ограничений и обязательном предъявлении QR-кодов о прививках для посещения, в том числе предприятий общепита. Об этом заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков в пятницу в эфире радио "Комсомольская правда" в Калининграде.

"Главная задача этой меры, по ковид-фри зонам, на самом деле, не испортить жизнь гражданам, а стимулировать вакцинацию. <...> Мы [после объявления об ужесточении ограничений] сейчас видим фактически трехкратный рост количества людей, прививающихся в день. Если раньше, до анонсирования этих мер, это было порядка 500, 600, 700 человек в сутки, то сейчас это порядка уже 2 тыс.", - сказал Лысков, добавив, что существующие в регионе возможности позволяют прививать до 6 тыс. человек в сутки, и область располагает достаточными запасами вакцины.

С 8 октября посещение предприятий общепита в области возможно только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от коронавируса, либо то, что посетитель перенес новую коронавирусную инфекцию не более полугода назад. Исключение сделано для несовершеннолетних. С 1 ноября такие же требования будут распространены на спортивные организации, организации культуры, кинотеатры.

По данным областных властей, на 8 октября в регион нарастающим итогом поступило 475 239 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 335 892 человека, полностью завершена иммунизация - у 315 968.