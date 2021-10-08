Волонтерский центр "Страна добрых дел" в КБР примет участие в экологических акциях

НАЛЬЧИК, 8 октября. /ТАСС/. Волонтерский центр "Страна добрых дел" открылся в школе-интернате в Кабардино-Балкарской-Республике, желающие примут участие в экологических акциях, в том числе в мероприятиях проекта по очистке берега реки Нальчик "Чистый берег". Об этом сообщила в пятницу ТАСС победитель конкурса Росмолодежи при поддержке Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР с проектом по созданию волонтерского клуба Жамиля Малкарова.

"Церемония открытия волонтерского центра состоялась на базе ГБОУ "Школа-интернат № 3" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. На открытии были представители регионального волонтерского центра. Участниками волонтерского клуба станут учащиеся общеобразовательных классов и члены педагогического коллектива. На данный момент у нас десять волонтеров, но в работе могут принимать участие все обучающиеся и сотрудники", - сказала собеседница агентства.

Этим летом сотрудница школы-интерната Жамиля Малкарова получила грант на создание волонтерского центра. Она стала победителем проводимого Росмолодежью конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в КБР в 2021 году, защитив перед жюри конкурса свой проект по созданию волонтерского клуба на базе школы-интерната. Сумма гранта составила 300 тыс. рублей.

Волонтерская работа будет проводиться по различным направлениям, отметила Малкарова. В числе планируемых мероприятий акции по очистке берега реки Нальчик "Чистый берег", благоустройство зоны отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья "Помоги ближнему", проведение туристического слета и спортивных состязаний с участием обучающихся других общеобразовательных школ города. "Полученные средства будут потрачены на организацию зоны отдыха и спортивной площадки для воспитанников интерната, приобретение оборудования и расходных материалов, необходимых при организации благотворительных акций, проведение мероприятий", - пояснила собеседница агентства.

Для работы клуба в школе-интернате выделены кабинет и территория на прилегающем к интернату участке.