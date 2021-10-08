Чемпионат "ЯмалСкиллс" в ЯНАО пройдет в очном формате

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый чемпионат "ЯмалСкиллс", в котором примут участие регионы российской Арктики, пройдет в очном формате в декабре 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщила ТАСС в пятницу замначальника отдела общего и профессионального образования Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Архипова.

"Это новый проект ("ЯмалСкиллс" - прим. ТАСС), который мы разрабатывали в течение года, его опцией будет проведение первого чемпионата, который называется "ЯмалСкиллс". <…> В этом году у нас будут участники из нескольких субъектов РФ, непосредственно, конечно, субъекты Арктической зоны, планируем, что участниками будут и соседние регионы, которые относятся к Уральскому федеральному округу. <…> Это пройдет в декабре этого года, <…> у нас будет все в очном [формате]", - сказала Архипова в кулуарах Московского международного салона образования (ММСО) 2021.

Она отметила, что в проект включены 16 компетенций. "Они соотносятся с двумя направлениями - "Традиции и ремесла Севера - связь поколений" и "Подготовка и транспортировка нефти", - пояснила она.

Архипова добавила, что программа чемпионата разрабатывается с участием региональных образовательных учреждений, профильных предприятий и представителей коренных малочисленных народов Севера. Чемпионат пройдет на базе нескольких образовательных учреждений региона.

ЯНАО организует на базе колледжей и техникумов более 30 мастерских, направленных на повышение качества профобразования в таких отраслях, как промышленные технологии, сельское хозяйство, логистика и другие. Власти планируют создать Центр опережающей профессиональной подготовки нефтегазовой направленности, это будет сделано за счет федеральной субсидии.

О ММСО

ММСО 2021 проходит с 6 по 8 октября в смешанном формате. Деловая программа проходит в 9 кластерах, которые охватывают все уровни образования. Ожидается, что в рамках Салона в 2021 году пройдет около 350 мероприятий, выступят более тысячи спикеров, послушать которых придут 15 тыс. посетителей. В дискуссиях примут участие представители органов исполнительной власти, представители бизнеса, педагоги, родители и ученики.