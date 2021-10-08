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Воспитателем года России стала учитель-логопед Ольга Хитрова из Ярославской области

Она станет советником министра просвещения

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Победителем всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2021" стала Ольга Хитрова из Ярославской области, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.

"В Сочи на площадке Зимнего театра названо имя победителя всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2021". Им стала Ольга Хитрова, учитель-логопед, детский сад № 93 (Ярославская область)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победительница станет советником министра просвещения.

Всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России" проводится с 2010 года. Его учредителями являются Министерство просвещения РФ и Общероссийский профсоюз образования.

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