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Нобелевская премия

Союз журналистов России поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

По словам главы союза Владимира Соловьева, то, что "Новая газета" публикует критические материалы и относится к оппозиционным СМИ, - показатель того, что в России есть свобода слова

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

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"Награда стала неожиданностью для всех и для самого Дмитрия Муратова. Журналистов в России ни разу этой премией не награждали. От имени Союза хочу поздравить Дмитрия Муратова и коллектив "Новой газеты" с этой высокой международной оценкой. И то, что эта газета публикует критические материалы и относится к оппозиционным СМИ, - показатель того, что у нас в стране есть свобода слова и свобода информации, на страже которых всегда стоит СЖР", - сказал ТАСС глава Союза Владимир Соловьев.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 гг. и снова занял этот пост в 2019 г. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

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РоссияНобелевская премия
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