ВОЗ считает недостаточными инвестиции в сферу психического здоровья в мире

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как недостаточные усилия государств по развитию служб психического здоровья и высказалась за увеличение инвестиций в эту сферу. Об этом говорится в опубликованном ею в пятницу в Женеве докладе "Атлас психического здоровья".

Проведенное в ВОЗ исследование "ясно указывает на то, что повышенное внимание, которое в последние годы уделяется психическому здоровью, пока не привело к улучшению качества" соответствующих служб, констатировали в организации. В целом ситуацию в этой области эксперты охарактеризовали как "разочаровывающую картину мирового провала" в обеспечении населения услугами здравоохранения, в которых оно нуждается.

"Вызывает крайнюю обеспокоенность тот факт, что несмотря на очевидную потребность в услугах психического здоровья, которая стала даже более острой во время пандемии COVID-19, благие намерения не сопровождаются инвестициями", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество "откликнуться действиями" на сложившуюся ситуацию и "резко увеличить вложения" в развитие этих услуг.

Согласно докладу, лишь 51% стран сообщили в ходе исследования, что их программы и планы по психическому здоровью соответствуют международным и региональным инструментам, касающимся обеспечения прав человека. О выделении этой сфере необходимых финансовых ресурсов информировали 34% государств, а об обеспечении учреждений психического здоровья специалистами заявили 39%. Только в четверти стран выполнены все критерии, касающиеся осуществления рекомендаций ВОЗ об интеграции служб психического здоровья в систему первичной помощи. Вместе с тем в качестве позитивного момента в докладе отмечен рост в мире числа специалистов, работающих в этих службах - с 9 на 100 тыс. жителей в 2014 году до 13 на 100 тысяч в 2020 году. Однако в разных странах мира ситуация в этом отношении неоднородная: в богатых государствах число работников в сфере психического здоровья более чем в 40 раз выше, чем в бедных.

ВОЗ публикует "Атлас психического здоровья" каждые три года. Выход в свет нынешнего доклада приурочен к отмечаемому 10 октября Всемирному дню психического здоровья.