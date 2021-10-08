В Адыгее число госпитализаций с COVID-19 достигло максимума 2020 года

МАЙКОП, 8 октября. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Адыгее достигло уровня декабря 2020 года, когда в регионе наблюдался пик заболеваемости. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения республики Максим Коробко в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

"Ситуация в регионе с коронавирусной инфекцией сейчас очень напряженная. <…> В настоящее время наблюдается подъем заболеваемости, мы разворачиваем дополнительные койки, открываем дополнительные госпитали. Число пациентов увеличивается, за вчерашний день поступили в госпитали 70 человек. Это своего рода рекорд, сравнимый с уровнем госпитализации в декабре 2020 года, когда у нас наблюдался пик заболеваемости", - сказал он.

В пятницу в республике открыли дополнительно 40 койко-мест в госпиталях, их общее количество достигло 730. Заполняемость коечного фонда сейчас немногим превышает 80%, уточнил Коробко.

"Резервные места [в госпиталях] у нас есть, есть и резерв коечного фонда, который мы сможем открыть практически в тот же день по мере необходимости", - добавил первый заместитель министра.

Ранее сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Адыгее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в три раза, количество заболеваний пневмонией - на 24%. Власти Адыгеи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа случаев коронавируса и ОРВИ временно запретили проведение в регионе с 11 октября массовых банкетов и свадеб, ограничили численность присутствующих на похоронах.

Пик третьей волны коронавируса был достигнут в Адыгее в начале сентября. По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 20 099 человек, на лечении находятся 1 752 человека (плюс 52 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 889 человек (плюс 49 за сутки), умерли 458.