Более 30 педагогов победили в первом в Тульской области конкурсе "Призвание - учить"

ТУЛА, 8 октября. /ТАСС/. Более 30 учителей Тульской области победили в 11 номинациях конкурса "Призвание - учить", который при поддержке благотворительного фонда "Эмпатия" впервые проводился в регионе. Общий призовой фонд составил 7 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"8 октября в творческом индустриальном кластере "Октава" состоялось вручение сертификатов на выплаты педагогам Тульской области - победителям конкурса "Призвание - учить". <…> Это первый совместный проект министерства образования Тульской области и благотворительного фонда "Эмпатия". Сотрудничество направлено на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов Тульской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Конкурс проходил с июня по сентябрь, на участие в нем поступило 214 заявок, победителями в 11 номинациях были признаны 33 педагога. Они получили сертификаты на единовременные выплаты по 100 тыс. рублей или ежемесячные по 15 тыс. и 20 тыс. рублей в течение года в качестве доплаты к основному заработку. Общий призовой фонд составил 7 млн рублей. "Мы специально расширили список номинаций до 11, чтобы помимо учителей-предметников и классных руководителей, поддержать талантливых социальных педагогов, воспитателей, педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, учителей и воспитателей сельских школ", - приводит пресс-служба слова основателя благотворительного фонда "Эмпатия" Михаила Шелкова.

Как сообщалось, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и заместитель председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Шелков в июне 2021 года в Туле подписали соглашение о проведении конкурса "Призвание - учить". Конкурс направлен на поддержку педагогов как городских, так и сельских образовательных учреждений.

Благотворительный фонд "Эмпатия" основан в 2019 году для поддержки и содействия общественно значимой деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и просвещения. Принять участие в благотворительной программе могут как опытные педагоги, так и молодые специалисты школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Программа фонда бессрочная и делится на несколько этапов, первым из которых стала материальная поддержка учителей школ Свердловской области.