Власти Костромской области отправят на самоизоляцию невакцинированных людей старше 65 лет

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Костромской области в период с 15 октября по 1 декабря введут режим самоизоляции для людей старше 65 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"По требованию главного санитарного врача Костромской области в регионе с 15 октября по 1 декабря вводится режим самоизоляции в отношении граждан старшего поколения, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое решение принято на оперативном штабе по вопросам противодействия распространению инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Люди старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию, смогут выходить из дома по крайней необходимости - чтобы купить в ближайшем магазине продукты, лекарства, вынести мусор, выгулять домашних животных, получить медицинскую помощь. Чтобы посетить суд, адвоката, нотариуса, правоохранительные органы, необходимо иметь подтверждающие документы.

"Работающие граждане старше 65 лет, не прошедшие иммунизацию, при следовании к месту профессиональной деятельности должны иметь с собой паспорт и справку работодателя в произвольной форме с указанием серии и номера паспорта работника, служебного удостоверения", - уточняет пресс-служба.

По данным регионального оперативного штаба, в Костромской области с начала пандемии коронавирус был выявлен у 34 754 человек, вылечились 29 348 пациентов, умерли 808 человек. За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 142 человек.