В Псковской области суточный рост заболевших ковидом за месяц вырос вдвое

ПСКОВ, 8 октября. /ТАСС/. Суточный рост числа заразившихся коронавирусом в Псковской области за месяц увеличился более чем в два раза. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Ситуация характеризуется устойчивым ростом ежесуточного числа заболеваний. С начала прошлого месяца эта цифра выросла практически в два раза, и сейчас составляет более 200 новых случаев в сутки. Нагрузка на систему здравоохранения тоже стремительно увеличивается и, по сути, становится предельной. Мы вынуждены направлять на борьбу с коронавирусом все больше и больше ресурсов", - сказал губернатор.

Он добавил, что ряд отделений в районных больницах будет перепрофилирован для лечения пациентов с этой инфекцией, отметив, что нагрузка на систему здравоохранения региона резко возросла, а доля свободного коечного фонда составляет менее 20%. "На этой неделе мы полностью перепрофилировали Псковскую межрайонную больницу, чем увеличили общий коечный фонд до 780 мест. Это вполовину больше, чем в начале сентября, но при этом свободными остаются уже меньше 20% коек. Следующий шаг, и скорее всего, нам придется его сделать, - перепрофилирование коек для долечивания в районах. Это добавит еще 164 места", - сказал губернатор. По оценке губернатора, в службе скорой помощи в Псковской области сложилась "непростая ситуация". "Если в августе бригады выезжали на 500-550 вызовов в сутки, то сегодня их порядка 800", - сообщил он.

Перепрофилирование коек в районах

С понедельника для пациентов с коронавирусом будут перепрофилированы койки в четырех муниципалитетах. "Мы отмечаем рост коронавирусных пневмоний в тяжелой форме. <..> Нам требуются дополнительные коечные места. С понедельника у нас функционировать будет, будем пациентов переводить в том числе в Великолукскую межрайонную больницу, добавляется 24 койки. Новосокольническая межрайонная больница в самих Новосокольниках полностью переводится под коронавирусную инфекцию, это 70 коек. Струги Красные: филиал в Плюссе, это бывшее инфекционное отделение - 25 коек мы развертываем. И в Порхове 25 коек также в бывшем инфекционном отделении", - сказала в ходе заседания председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Кроме того, власти региона привлекут студентов медицинских вузов на помощь врачам в лечении пациентов с коронавирусом.

"Сегодня нагрузка на одну бригаду, которая обслуживает коронавирусных пациентов, составляет более 100 пациентов. Это колоссальная нагрузка, которую мы отмечаем, и она самая высокая именно в Пскове. Приняты управленческие меры. <..> Мы провели переговоры и будем привлекать практически с сегодняшнего дня студентов медицинских вузов и медицинских колледжей на помощь и работу в амбулаторной сети. Мы сделали запросы в федеральные медицинские вузы с просьбой обеспечить регион дополнительными бригадами специализированных для контроля, консультации и дополнительной помощи", - сказала Гаращенко.

Вакцинация от коронавируса

Губернатор отметил, что специалисты Роспотребнадзора подготовили постановление, по которому все работники любых организаций и предприятий старше 65 лет должны быть обязательно привиты до 1 ноября первым компонентом вакцины, а до 1 декабря - вторым компонентом. Он сообщил, что решением штаба отменена самоизоляция для вакцинированных пенсионеров.

Также власти Псковской области объявили об увеличении доли граждан, подлежащих обязательной вакцинации - с 60 до 80%. Речь идет о медиках, педагогах, социальных работниках, работниках торговли, общепита, общественного транспорта и иных категорий. При этом к ним добавляется новые категории - работники гостиниц, курьерских служб, а также сотрудники пищевых производств.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ведомство постановило обеспечить проведение прививок от коронавируса работникам клиентских подразделений финансовых организаций, учреждений почтовой связи, многофункциональных центров, транспорта общего пользования, такси, организациям ЖКХ и энергетики, а также работника культурных, выставочных мероприятий, в том числе музеев, библиотек. Кроме того, в списке работников: сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, а также театров, кинотеатров и концертных залов.

Продление ограничений

Власти Псковской области продлили ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, до конца ноября. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Ограничительные мероприятия продлить до 30 ноября 2021 года", - сказала Волкова.

В пятницу власти региона объявили о том, что с 11 октября концерты в учреждениях культуры разрешено посещать гражданам только по предъявлению соответствующего кода о вакцинации или перенесенном заболевании. С 1 ноября технология QR-кодов в Псковской области будет распространена и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 52 005, 44 291 человек выздоровел, 816 пациентов умерли. С 4 октября кинотеатры можно заполнять только на 50%. С 11 октября сокращается допустимое количество зрителей в залах театров, на концертах, при проведении иных культурно-просветительных и зрелищных мероприятий: занимать можно будет до половины от общего количества посадочных мест.