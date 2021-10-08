На Ямале в 2021 году вдвое увеличилось число семей, получивших соцвыплаты на жилье

ТАСС, 8 октября. Почти 700 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение своих жилищных условий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2021 году, что в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Реализация федеральной и окружной программ "Молодая семья" направлена на решение задач нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В этом году количество семей, которые смогут улучшить жилищные условия за счет региональной меры поддержки, вырастет до 700. В 2018 году таких семей было 336. С начала года на Ямале выдано 680 сертификатов для молодых семей. Из них 645 уже направили средства социальной выплаты на погашение ипотечного займа или приобретение квартиры", - говорится в сообщении.

При этом время ожидания выплат для участников программы сократилось. Так, в Салехарде, Муравленко и трех районах ЯНАО очередь, сформированная на 2021 год, устранена. Время же нахождения в очереди в среднем по Ямалу не превышает полутора лет.

Еще одним новшеством стало расширение технической возможности подачи заявок для участия в программе. Теперь, кроме стандартной приемки заявления в органах местного самоуправления, можно подать документы дистанционно, через портал "Госуслуги". Новый сервис уже работает в четыре районах и Муравленко.

В округе действуют две подпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем населения - федеральная и региональная. Основное отличие заключается в условиях приобретения жилья и размере социальной выплаты. Так, в соответствии с федеральным мероприятием социальную выплату можно направить на покупку жилья в деревянном жилфонде. По окружной - только капитальное жилье.