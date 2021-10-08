Первый в СКФО турмаршрут для инвалидов создадут в Чечне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Туристический маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья создадут в Чеченской Республике. Об этом сообщил в ходе дневного марафона "Компас женского лидерства #МягкаяCила" председатель комитета по туризму при Торгово-промышленной палате Чеченской Республики Элина Батаева.

"Мы в приоритетных направлениях туризма на сегодня взяли такие сложные, как туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы в запускаем первый на Кавказе инклюзивный маршрут по Чеченской республике", - сказала Батаева.

По ее словам, туристический маршрут будет разработан при поддержке Ростуризма. На средства из федерального бюджета в регионе также ведется строительство глэмпинга.

"Мы в туризм активно интегрируем все возможные сопутствующие направления деятельности, такие как народно-художественные промыслы, как и промышленность. Все что можем на сегодняшний день показать нашим гостям - как культурно-познавательные объекты, так и разного рода событийные мероприятия - становится для нас базой для создания нового турпродукта", - отметила Батаева.

Марафон накануне Третьего Евразийского женского форума проводят Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Марафон стартовал на Камчатке и завершится в самом западном регионе страны - в Калининградской области.