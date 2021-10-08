Темпы вакцинации от ковида в Вологодской области выросли вдвое после введения QR-кодов

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Темпы иммунизации от коронавируса в Вологодской области увеличились в два раза после введения в регионе QR-кодов и обязательной вакцинации некоторых групп населения. За минувшие сутки привиты 2,2 тыс. человек, хотя в предыдущие дни ежедневно прививались чуть более 1 тыс. человек, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области в пятницу.

"За вчера у нас вакцинировано 2 200 человек, это в два раза больше, чем в предыдущие дни. Действительно, сейчас наблюдается поток желающих сделать прививку, особенно это видно по нашим торговым центрам, где организованы пункты вакцинации, а также по дополнительному пункту, который вчера и сегодня работал в выставочном комплексе "Русский дом". В торговых центрах к пунктам вакцинации наблюдаются даже очереди", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента.

По информации ведомства, прививочные пункты работают в торговых центрах и в выходные, в Вологде таковых пять, в Череповце - четыре, также открыты дополнительные пункты для лиц старше 60 лет, где проводится углубленный медосмотр и консультации. Все медицинские организации также прививают всех желающих. Круглосуточно работает прививочный пункт в медсанчасти "Северсталь" в Череповце. Вакцины в регионе достаточно, дефицита нет, добавили в департаменте.

С 6 октября допуск во все медучреждения возможен только по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего, причем эти требования распространяются и на частные клиники. Исключение составляют детские поликлиники, экстренная медпомощь, дневные и круглосуточные стационары больниц по профилям "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". С 9 октября введен доступ по QR-кодам во все общественные заведения.

В области введена обязательная вакцинация некоторых групп населения - это работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, общественного транспорта и такси, бытовых услуг, салонов красоты, соляриев, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, театров, кинотеатров и концертных залов, культурных, развлекательных, досуговых, выставочных и зрелищных мероприятий, детских центров и игровых комнат, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, а также государственные и муниципальные служащие. Прививка первым компонентом или однокомпонентной вакциной должна быть сделана в срок до 25 ноября, завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года.

На 8 октября в регионе выявлено 70 880 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровел 63 971 человек, умерли 1 962. Привиты первым компонентом вакцины более 313,7 тыс. человек, или 45% от плана, завершили иммунизацию более 297,4 тыс. человек.