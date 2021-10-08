Президент Латвии призвал отказаться от требования знания русского при трудоустройстве

РИГА, 8 октября. /ТАСС/. Проблема необоснованного требования на знание русского языка на рынке труда в Латвии должна быть решена на уровне государства. Об этом в пятницу заявил президент республики Эгилс Левитс, выступая на конференции "Язык - это глагол. Государственный язык XXI века".

"Спустя 30 лет после восстановления независимости знание русского языка по-прежнему чрезмерно востребовано на рынке труда. Люди, которые хотят найти работу, вряд ли будут жаловаться и обращаться в суд. Эту проблему должно решить государство. И государство не должно быть трусливым", - передает слова главы государства его пресс-служба.

Президент напомнил, что латышский язык является единственным государственным в Латвии и общим для всех ее граждан независимо от национальности. "Для того, чтобы принимать демократические решения и сотрудничать, необходим общий язык, значение госязыка - основа сплоченного общества", - сказал он. "Русский язык в Латвии - такой же иностранный, как и любой другой. Требовать его знать на законных основаниях можно только в случае, если работа связана с зарубежной страной, где необходимы знания этого языка", - отметил Левитс.

Глава государства также подчеркнул, что английский язык является первым иностранным в школах Латвии и это соответствует его статусу языка международного общения в XXI веке. В качестве второго иностранного в школах Латвии нужно изучать один из официальных языков Евросоюза, например немецкий, французский или испанский, считает он. "Мы исторически и геополитически принадлежим к европейскому культурному пространству, поэтому знание европейских языков позволит нам более полноценно в нем участвовать", - отметил он.

Левитс также указал на необходимость укреплять статус и престиж латышского языка как государственного. "Нам нужно общаться на общественные темы на публичных дебатах на общем для всех языке, а не каждому на своем родном языке, и этим языком является наш госязык, доступный для всех граждан, для всех жителей", - сказал он.

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного в Латвии, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.