Обсерватории Казанского университета готовят для включения в список наследия ЮНЕСКО

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана готовят документы для того, чтобы номинировать на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО обсерватории Казанского университета. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Николай Никифоров на площадке ХХ Всероссийского съезда органов охраны памятников истории и культуры, проходящего в Севастополе 5-8 октября.

"Это новая информация, мы сами узнали несколько дней назад. В Республике Татарстан у нас проводится активная работа по астрономическим обсерваториям Казанского университета. Их планируется в ближайшие годы рассмотреть на предмет включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - рассказал Никифоров.

Он уточнил, что сроки, когда обсерватории могут попасть в список ЮНЕСКО, сейчас назвать трудно. Это связано с тем, что от одной страны не может быть включено в список более одного объекта в год. Россия же планирует в 2022 году предложить для включения памятники локального зодчества (купеческие дома и православные храмы середины XVII века) в городе Гороховце, а в 2023-м - Спасо-Преображенский собор в Переславле Залесском.

"Но и Республика Татарстан ведет активно работу по обсерваториям Казанского университета. Но само досье в центр Всемирного наследия пока не внесено. Но Татарстан ведет очень активную работу, чтобы оно побыстрее туда поступило, приехал технический представитель", - добавил Никифоров.

Он отметил, что также в высокой степени проработки находится досье по городищу Танаис в Ростовской области. "Мы сейчас решаем этот вопрос - его тоже, в принципе, можно направить", - уточнил собеседник.

По его словам, в список ЮНЕСКО было бы включено больше объектов, если бы не правило: присваивать статус не более чем одному объекту от страны в год. "[Статус объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО] дает международный престиж, привлекает отдельное внимание общественности и экспертов, в том числе международных. И мы своим российским наследием можем таким образом поделиться со всем человечеством, это туризм, это популяризация объекта и так далее. Что же касается охраны - то нормы права в России и так позволяют осуществлять охрану на высоком уровне", - добавил Никифоров.

Об обсерваториях

Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта открылась в 1901 году благодаря тому, что известный астроном и общественный деятель В. П. Энгельгардт по причине преклонных лет и болезни прекратил практические наблюдения и передал в дар Казанскому Императорскому университету уникальное, по тем временам, астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене. Оно было перевезено в Россию, специально для обсерватории построен комплекс зданий. 23 июня 2013 года состоялось торжественное открытие Планетария Казанского федерального университета, построенного на базе Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта. Сейчас семь объектов Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта включены в государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры: главное и административное здания, павильон телескопа Гелиометр, Южная мира - усыпальница и другие.