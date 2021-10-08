Примерно треть регионов России ввела или анонсировала QR-коды для привившихся от ковида

ТАСС, 8 октября. Около трети российских регионов уже ввели систему QR-кодов при посещении различных мероприятий или планируют ее ввести в ближайшие две недели. По данным, которые предоставили ТАСС региональные власти, это связано с падением темпов вакцинации от коронавируса почти по всей стране.

В Ленинградской и Московской областях в сутки прививаются в пять раз меньше жителей, чем несколько месяцев назад, а самое большое падение зафиксировано в Самарской области. "Если в пиковые дни июля мы вакцинировали по 15-17 тыс. человек <...>, сейчас наши показатели уменьшились почти в 15 раз. Мы сейчас вакцинируем чуть больше 1 тыс. человек в день", - рассказал журналистам министр здравоохранения региона Армен Бенян.

В большинстве регионов число желающих привиться по сравнению с летом снизилось в два-три раза: например, если в июле в Вологодской области вакцинацию прошли 69 тыс. человек, то в сентябре - только 31 тыс. В Крыму темпы прививочной кампании упали сразу в четыре раза - с 12 тыс. до 3 тыс. человек в день.

Власти называют несколько причин сложившейся ситуации, включая начало учебного года и окончание периода отпусков. Еще один фактор - то, что самые активные группы населения вакцинацию уже завершили. Так, Минздрав Пермского края отчитался о стопроцентном выполнении плана по прививкам среди сотрудников медицинских организаций.

QR-коды и обязательная вакцинация

С ростом заболеваемости ковидом власти регионов стали массово разрабатывать ограничительные меры, взяв за основу систему QR-кодов, действовавшую в том числе в Москве.

Каждый субъект Федерации подходит к ее внедрению по-своему. Так, в Ульяновской области получившие прививку могут посещать массовые мероприятия с участием более 100 человек, в Курганской области и Пермском крае коды нужны для посещения любых культурных и спортивных объектов, а в Нижнем Новгороде - чтобы поехать на работу: сотрудников без кода переводят на удаленку.

Параллельно во многих регионах вводится обязательная вакцинация для ряда категорий жителей. В основном речь идет о работниках общепита и торговли, образования, медицины, культуры, транспортной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, государственных и муниципальных учреждений. В Нижегородской области предписали за месяц привить 80% сотрудников промышленных предприятий - эту идею озвучил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава региона Глеб Никитин.

В некоторых частях страны уже отмечают положительную динамику вакцинации. Так, ее темпы в Псковской области за неделю возросли в пять раз - после того, как власти предупредили о возможном локдауне.

Далеко ли до коллективного иммунитета

Лучший охват вакцинацией демонстрируют Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Мордовия и Горный Алтай, где план выполнен более чем на 80%. В Башкирии, Курганской, Калужской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях достигнут уровень в 60%, и растет число регионов, где план реализован более чем наполовину, - за последние две недели в него вошли Карелия, Свердловская, Челябинская, Кемеровская и Мурманская области, следует из подсчетов ТАСС.

Однако до коллективного иммунитета пока далеко: 5 октября вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в стране необходимо привить 35,9 млн человек первично (притом что 42,2 млн уже завершили вакцинацию) и 7,6 млн - заново, поскольку они привились или переболели больше полугода назад.