Минниханов объявил следующий год в Татарстане Годом цифровизации

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. В Татарстане 2022 год объявлен Годом цифровизации. Об этом президент Татарстана Рустам Минниханов заявил на ежегодном послании Госсовету республики в пятницу.

"Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации", - сказал Минниханов.

Он отметил, что цифровизация не является самоцелью. С ее помощью республика сможет повысить качество жизни граждан, обеспечить благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. "Для дальнейшего перехода в "цифру" нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности. Это серьезный вызов как для системы образования и подготовки кадров, так и для всех на способность отказаться от старых представлений и стереотипов, на готовность меняться, учиться новому и вести за собой других", - сказал Минниханов.

Президент Татарстана подчеркнул, что в республике созданы ИТ-центры и образовательные заведения мирового уровня, используются электронные сервисы, развиваются крупные ИТ-компании. "Сегодня ведется разработка комплексных платформенных решений, развитие распределенных ситуационных центров. Необходимо продолжить работу по созданию условий для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, услугам и данным. Еще одним шагом в данном направлении станет формирование ИТ-квартала в центре Казани", - сказал Минниханов.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин сообщил ТАСС, что объявление 2022 года в республике Годом цифровизации стало логическим завершением послания. "Самая главная задача - это цифровая трансформация, которая повышает качество жизни. Это повышение доходов. Это сокращение времени на решение ваших проблем, будь то вопросы, связанные с государственными услугами, удобная запись к врачу в дистанционном формате, работа дополнительных образовательных ресурсов, где ваши дети могут получать не только из учебников, которые преподаются в школе, но и дополнительные знания <…>. Направление, связанное со спортом", - сказал Хайруллин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию одной из национальных целей до 2030 года. Среди задач, которые предстоит реализовать, Хайруллин назвал доступность услуг в электронном виде, как городским, так сельским жителям, скоростной интернет во всех домохозяйствах республики, повышение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики и импортозамещение.