Подпорные стенки установят на трассе в Сочи, поврежденной из-за непогоды

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Подпорные стенки планируется установить в конце этого и в будущем году на трех участках трассы А-147, поврежденных из-за непогоды и оползней, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В начале недели на нескольких участках федеральной трассы А-147 произошло повреждение дорожного полотна из-за оползней, спровоцированных продолжительными ливнями.

"После сильных ливней и подвижек грунта 4 и 5 октября на трассе в Лазаревском районе были повреждены четыре участка. На одном из них до сих пор действует реверсивное движение. <…> На трех участках требуются полноформатные ремонтные работы с установкой удерживающих конструкций, строительством подпорных стен, монтажом системы водоотведения. На одной из локаций работы начнутся до конца года, еще для двух проектные документы направлены на государственную экспертизу. В случае получения положительного заключения к строительно-монтажным работам приступят в следующем году", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в районе Мамайского перевала. В данный момент на этом участке идут инженерно-геологические работы для принятия конкретных технических решений.

"К примеру, сейчас мы единой командой городских специалистов и экспертов Росавтодора разрабатываем организацию системы водоотведения и альтернативные пути объезда аварийного участка в случае необходимости" , - отметил глава города.

Также из-за непогоды 5 октября в зону оползня, спровоцированного сильными и продолжительными дождями, попали частные дома и дороги в селе Сергей-Поле под Сочи. В четверг глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что повреждения получили 23 строения. Погибших и получивших ранения в результате происшествия нет.