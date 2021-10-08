Горбачев назвал хорошим событием присуждение Нобелевской премии мира Муратову

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением ему Нобелевской премии мира. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Горбачев-фонда.

Кому и за что вручали Нобелевскую премию мира

"Я поздравляю замечательного, смелого, честного человека, журналиста, моего друга Дмитрия Муратова. Обязательно поздравлю его лично, как только смогу с ним связаться. Молодец, так держать", - говорится в сообщении.

По словам Горбачева, присуждение премии - это очень хорошая новость, "не просто новость, а событие". "Это отличное прибавление в наших рядах, среди Нобелевских лауреатов. Эта награда поднимает значение прессы в современном мире на большую высоту. Уверен: оба лауреата заслужили ее", - добавил Горбачев.

В пятницу Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - один из основателей "Новой газеты", являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 годы и снова занял этот пост в 2019 году. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее Нобелевскую премию мира в 1990 году получил Михаил Горбачев.