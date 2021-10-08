Google грозит штраф еще на 8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Новый штраф на общую сумму 8 млн рублей грозит компании Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Заседание суда по этому вопросу назначено на 8 ноября", - сказали в суде.

Это не первый протокол по данной статье КоАП РФ в отношении Google. В конце сентября мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 6,5 млн рублей по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенную информацию. Общая сумма штрафов, наложенная российскими судами на компанию, составила 39 млн рублей.

Роскомнадзор ранее сообщал о неудалении порталом YouTube, принадлежащим Google, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию.