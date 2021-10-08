Ведомство отметило недостаточный уровень вакцинации от коронавируса на Северном Кавказе

МАХАЧКАЛА, 8 октября. /ТАСС/. Уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в регионах Северного Кавказа недостаточный, необходимо усилить разъяснительную работу о важности вакцинации с населением. Об этом в пятницу в рамках посещения республиканского перинатального центра в Махачкале сообщила ТАСС заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина.

"Вакцинация она сегодня конечно недостаточная, здесь, безусловно, нужна работа с населением, должно пройти какое-то может быть еще время, для того чтобы наши пациенты поняли, что вакцинация она нужна. <...> Бывает так, что пациент заболел, мы не знаем их состояние организма, состояние иммунной системы, количество и объем той вирусной массы, которая попала, поэтому нужно стремиться к тому, что все-таки говорить пациентам о том, что мы должны вакцинироваться. Это благо сегодня для всех регионов, это благо для наших семей, это благо вообще для страны", - сказала она.

Заместитель главы Росздравнадзора отметила, что регионы должны иметь запас коечного фонда, чтобы вовремя оказать помощь пациентам. "Если эпидемия будет развиваться, <...> надо во всеоружии быть", - добавила Серегина.

В сентябре главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов отметил, что регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нужно подтянуться, поскольку, по его словам, общий процент вакцинированных в субъектах СКФО сравнительно с другими субъектами РФ значительно ниже.