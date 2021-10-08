Пользователи "ВКонтакте" за 15 лет прослушали музыку общей длительностью 9 млн лет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" за 15 лет существования соцсети прослушали музыку общей длительностью 9 млн лет. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"За эти годы пользователи "ВКонтакте" создали 202 млн сообществ, успели посмотреть видео общей длительностью в 14 млн лет и провести еще 9 млн лет за прослушиванием музыки. Именно столько времени заняло бы это у одного человека. Для сравнения: род Homo, к которому относится человек, появился около 2,8 млн лет назад. Оказалось и то, что за 15 лет у пользователей "ВКонтакте" было 823 млн поводов послушать Валерия Меладзе: именно столько раз включали его треки", - говорится в сообщении.

Кроме того, за 15 лет пользователи соцсети приняли 26 млрд запросов в друзья, 5 млн человек изменили свое семейное положение. В компании добавили, что ролики с фактами про соцсеть транслируются на диджитал-экранах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов России.

Уточняется, что символом пятнадцатилетия "ВКонакте" стала пиньята со Спотти.

"За 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект "ВКонтакте" превратился в целую интернет-вселенную - с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. Только в этом году мы вдвое ускорили время доставки контента, стали первой соцсетью с голосовым управлением и представили бесплатные видеозвонки на 2 048 участников с разрешением 4К и без лимитов по времени. Каждый день мы думаем, как улучшить пользовательский опыт, чтобы с помощью "ВКонтакте" можно было с комфортом решать любые задачи", - приводятся в сообщении слова CEO "ВКонтакте" Марины Красновой.

Также в "Клипах" появились 15 занимательных фактов о социальной сети. Кроме того, в музее современного искусства Эрарта с 14 октября по 14 ноября пройдет выставка "Моя страница", которая объединит свыше 100 произведений авторов из разных регионов РФ.