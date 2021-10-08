Власти Петербурга не исключают введения ограничительных мер из-за темпа вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Власти не исключают возможность введения ограничительных мер в Санкт-Петербурге из-за низких темпов вакцинации пожилых людей. Об этом рассказал на пресс-конференции ТАСС председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"В настоящее время Санкт-Петербург на протяжении последних трех недель входит в топ регионов по темпу вакцинации. <...> Но такой темп нас совершенно не удовлетворяет прежде всего потому, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше составляет всего лишь 40%. <...> Будем надеяться, что такие мероприятия [пресс-конференции] позволят убедить наших пожилых сограждан в том, что необходимо вакцинироваться, потому что если этого не удастся сделать, то к сожалению, я не исключаю, что потребуется вводить какие-то ограничительные меры, направленные на то, чтобы исключить контакты наших пожилых граждан с потенциально инфицированными людьми", - сказал он.

По его словам, Петербург среди регионов занимает третье место по темпу вакцинации от COVID-19, уступив Брянской и Пензенской областям. На начало текущей недели этот темп составлял 221 вакцинированный на 100 тыс. человек. Но из проживающих на территории города 1,3 млн жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано 526 тыс. человек, при том что их смертность значительно выше.

По последним данным, в Петербурге выявили 639 153 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 593 040 человек, умер 22 321. За последние сутки в городе выявлен 2 501 случай заражения.