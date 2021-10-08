Специалистов из Казани пригласили в Марий Эл из-за нехватки медперсонала

ТАСС, 8 октября. Специалистов из Казанского госмедуниверситета пригласили в Марий Эл из-за нехватки медицинского персонала в стационарном и амбулаторном звене. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Республики Марий Эл.

"Ощущается острая нехватка медицинских кадров в стационарном и амбулаторном звене. В ближайшие дни в республику прибудет 21 ординатор первого года обучения из Казанского госмедуниверситета, они отправятся работать до конца года на рабочие места, определенные для них по окончании учебы в ординатуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также почти 50 студентов старших курсов Йошкар-Олинского медицинского колледжа и Волжского филиала колледжа будут работать в поликлиниках города Йошкар-Олы, Козьмодемьянской межрайонной больницы, на фельдшерско-акушерских пунктах Медведевского и Волжского районов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 213 случаев заражения коронавирусом, 19 123 пациента выздоровели, 617 умерли. За сутки было выявлено 66 новых случаев заражения.