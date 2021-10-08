В Екатеринбурге до 2023 года построят центр реабилитации онкобольных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Детский пансионат долечивания и реабилитации при центре детской онкологии и гематологии (входит в состав областной детской клинической больницы, ОДКБ) построят в Екатеринбурге до 2023 года. Финансирование проекта, стоимость которого составит 300 млн рублей, возьмут на себя представители бизнеса, сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины в пятницу.

"Четырехэтажный пансионат появится на территории областной детской клинической больницы и позволит увеличить количество детей, которым будет оказываться современная медицинская поддержка, с двух до четырех тысяч. Медицинский центр дополнит уже существующую инфраструктуру и даст возможность оказывать полный спектр услуг при лечении детской онкологии и гематологии: догоспитальный этап, диагностику и лечение, долечивание и реабилитацию", - говорится в сообщении.

По словам и. о. главного врача ОДКБ Олега Аверьянова, пансионат позволит быстрее выписывать детей из онкоцентра, при этом оставляя их под профессиональным медицинским наблюдением. "Эта возможность поможет увеличить пропускную способность на 40%, то есть гораздо больше детей получат необходимое лечение", - цитируют в сообщении Аверьянова.

В новом здании на 4,2 тыс. кв. м будут размещены 36 комнат "Мать и дитя", шесть двухместных палат дневного стационара, процедурные кабинеты, игровые и обучающие комнаты, а также зона психологической помощи. Планируется, что пансионат начнет свою работу в 2023 году и будет принимать детей не только из Уральского федерального округа, но и Дальневосточного, и Сибирского. По данным фонда, в России есть только одна аналогичная клиника в Москве.

Соглашение о строительстве объекта подписали в пятницу, добавили в пресс-службе.