Центр компетенции в сфере пространственного развития открылся при РАНХиГС на Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Открытие центра компетенции в сфере пространственного развития на базе филиала РАНХиГС в Ставропольском крае окажет содействие в развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сказал проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин в ходе выступления по видеосвязи на международном форуме "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегия бизнеса", который проходит в Железноводске.

"На базе Северо-Кавказского института управления при академии РАНХиГС открывается центр компетенции в сфере пространственного развития. Уверен, создание такого центра привлечет и ведущих экспертов, не только на Северном Кавказе, но и экспертов, которые готовы внести свой вклад в развитие территорий СКФО", - сказал он. Буташин подчеркнул, что новый центр станет еще одной точкой постоянного диалога всех заинтересованных сторон во благо развития территории.

В свою очередь заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов подчеркнул, что подобные центры компетенции должны стать определенными драйверами квалифицированной проектной деятельности.

"Это важный шаг - перейти от образовательных платформ исключительно в столице к созданию таких профильных урбанистических и образовательных и проектных платформ в ключевых регионах РФ. Абсолютно логично, что такая платформа создается на Северном Кавказе, в Ставропольском крае. <...> Экономический и социальный потенциал здесь очень существенный, а значит, есть возможности для применения знаний и компетенций, которые будут получены в рамках работы центра компетенции", - сказал он.

Профессор института управления и регионального развития РАНХиГС Эмиль Маркварт рассказал ТАСС, что центр будет создан в этом году. "В ближайшее время мы будем разрабатывать и утверждать план деятельности центров компетенции, рассчитанный для начала на 2-3 года. В 2022 году уже будет реализован ряд мероприятий в Северо-Кавказском регионе", - сказал Маркварт.

По его словам, центр будет решать три основных задачи: во-первых, это распространение того накопившегося знания, подходов и методик, которые есть в признанных центрах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге с тем, чтобы это стало достоянием всех регионов. "Второе - это инициирование и сопровождение проектов в сфере территориального развития. Третье - это образовательная деятельность, подготовка и повышение квалификации кадров, которые занимаются территориальным развитием", - добавил собеседник агентства.

О форуме

8 и 9 октября в Железноводске проходит международный форум "Северный Кавказ: стратегия региона и стратегии бизнеса". Организатор форума - Северо-Кавказский институт РАНХиГС. Он проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, Общественной палаты РФ и Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" (Ставропольское региональное отделение).

В форуме принимают участие эксперты из Германии, Швейцарии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Абхазии и других стран, ученые РАН, РАНХиГС, МГУ, ВАВТ и ряда ведущих вузов России, руководители органов государственной власти и местного самоуправления регионов Российской Федерации, в том числе регионов СКФО. Форум проходит как в очном, так и в онлайн-форматах.

Центральная тема форума - взаимодействие власти и бизнеса в процессе разработки и реализации стратегий развития территорий, а также вопросы вовлечения граждан и их объединений в решение вопросов территориального развития.