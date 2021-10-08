Чернышенко: Международная олимпиада по финансовой безопасности должна стать ежегодной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первая Международная олимпиада по финансовой безопасности прошла очень успешно и должна впредь проводиться на ежегодной основе в Сочи на федеральной территории "Сириус". Проработать этот вопрос в пятницу поручил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас среди победителей 16 регионов, 37 российских вузов и 122 школьника и студента. Это очень хороший результат, который показывает, что у нас были сбалансированы силы, равный состав участников, честное судейство, продуманный регламент. Нельзя сказать, что это был первый блин, который был комом. Мы все сошлись во мнении, что нужно признать несомненный успех этих игр. Более того, дано поручение по итогам нашего заключительного оргкомитета Минобрнауки вместе с федеральной территорией "Сириус" и Росфинмониторингом проработать вопрос ежегодного проведения здесь, в "Сириусе", этой олимпиады. Как минимум в следующем году мы тоже ходатайствуем", - сказал он на пресс-конференции по итогам Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков со своей стороны отметил, что превращение олимпиады в ежегодное событие очень символично происходит в Год науки и технологий, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным.

"Такие мероприятия дают гораздо больше, чем какая-то нормативная работа. И это замечательное событие, начало которому было положено в Год науки и технологий, станет традиционным, как Дмитрий Николаевич [Чернышенко] нам поручил", - заключил Фальков.

В отборочном этапе олимпиады, который прошел в мае-июне 2021 года, приняли участие более 31 тыс. участников из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В результате 500 человек вышли в финал, который проходит с 3 по 9 октября в Сочи. Среди участников - 440 российских школьников и студентов, а также 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится впервые по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ее цель - повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, а также поиск талантливой молодежи для привлечения к работе в "антиотмывочные" системы своих стран.