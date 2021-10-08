Совет ООН по правам человека принял резолюцию о праве людей на чистую окружающую среду

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) на проходящей в Женеве 48-й сессии принял резолюцию о праве людей "на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду". Документ, инициированный Коста-Рикой, Мальдивской Республикой, Марокко, Словенией и Швейцарией, был одобрен на заседании в пятницу 43 голосами "за" при четырех воздержавшихся (Индия, Китай, Россия и Япония).

В резолюции говорится, что СПЧ "признает право на безопасную, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду как право человека, которое необходимо для полного осуществления всех прав человека".

Совет рекомендовал государствам наращивать потенциал по охране окружающей среды, продолжать обмен передовым опытом выполнения обязательств по правам человека, касающимся пользования средой. Он предложил Генеральной Ассамблее ООН рассмотреть этот вопрос. Подчеркнуто, что СПЧ будет "и дальше заниматься" данной проблематикой.