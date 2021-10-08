В Вологодской области до 1 ноября отложили введение системы QR-кодов

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области отложит введение QR-кодов о вакцинации до 1 ноября этого года, пока предприниматели не закупят и не протестируют оборудование для считывания этих кодов. Такое решение принято в ответ на многочисленные просьбы общественных организаций и бизнес-сообщества, сообщил в пятницу губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ко мне обратилось несколько общественных организаций и предприятий, представители бизнес-сообщества по отсрочке введения системы QR-кодов о вакцинации в связи с отсутствием оборудования по считыванию этих кодов. Я это поддерживаю, и пока не будет приобретено и протестировано оборудование, предлагаю отложить введение этой системы до 1 ноября этого года. Мы подготовимся, протестируем и спокойно вместе с бизнесом оценим все риски введения данного ограничения", - сообщил губернатор в прямом эфире на странице региона во "ВКонтакте".

По это словам, отсрочка также даст возможность жителям пройти до 1 ноября полный курс вакцинации, получить необходимый код или справку о вакцинации, с которой можно будет посещать любые учреждения и мероприятия Вологодской области. "Хочу успокоить всех, введение кодов - это возможность свободно посещать любые учреждения после вакцинации. На сегодня вакцинация в России бесплатна и доступна всем. Отказ от вакцинации может привести к ограничениям, которые вводятся полностью в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказал Кувшинников.

Ранее сообщалось, что с 6 октября допуск во все медучреждения возможен только по QR-кодам сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего, причем эти требования распространяются и на частные клиники. Исключение составляют детские поликлиники, экстренная медпомощь, дневные и круглосуточные стационары больниц по профилям "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". С 9 октября планировалось ввести доступ по QR-кодам во все общественные заведения.

В области введена обязательная вакцинация некоторых групп населения. Первый компонент или однокомпонентная вакцина должны быть получены в срок до 25 ноября, завершить вакцинацию нужно до 25 декабря 2021 года.

На 8 октября в регионе выявлено 70 880 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровел 63 971 человек, умерли 1 962. Привито первым компонентом вакцины более 313,7 тыс. человек, или 45% от плана, завершили иммунизацию более 297,4 тыс. человек, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения области.