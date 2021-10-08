В Волгоградской области создадут совет по развитию физической культуры и спорта

ВОЛГОГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Решение создать совет по развитию физической культуры и спорта приняли в Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров возглавит совет, сообщили в пятницу в пресс-службе обладминистрации.

"Принято решение о создании при губернаторе Волгоградской области совета по развитию физической культуры и спорта. Андрей Бочаров принял предложение возглавить этот совет. Профильному комитету даны поручения проработать предложения по реализации решения о создании нового коллегиального органа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что решение было принято по итогам встречи губернатора с паралимпийцами и их наставниками. Во время мероприятия руководство региона отметило наградами спортсменов Андрея Гладкова и Наталию Буткову, завоевавших медали на Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Наградили также их тренеров Николая Бирюка и Ирину Ахмерову, председателя регионального отделения ПКР в Волгоградской области Любовь Васильеву, заместителя директора по спортивной работе ГАУ ВО "Центр развития адаптивных видов спорта" Алексея Савостина.

По данным пресс-службы администрации региона, с 2014 года в муниципальных образованиях области введены более 160 новых спортобъектов. Современный центр "Искра" стал финальной тренировочной базой для подготовки пловцов сборной нашей страны. В 2021 году продолжается реконструкция Дворца спорта, стадиона "Трактор", создание многофункционального спортивного кластера на базе стадиона им. Логинова в Волжском, идет строительство бассейна в Калаче-на-Дону, ФОКов в Волгограде, Октябрьском, Ольховском районах, Михайловке, площадок ГТО в Ольховском, Светлоярском, Руднянском, Октябрьском районах.