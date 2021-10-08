"Сириус" станет партнером инициативы "Передовые инженерные школы"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" станет партнером по реализации стратегической инициативы "Передовые инженерные школы". Об этом заявил в пятницу заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко по итогам рабочего совещания по реализации научно-технологических инициатив в "Сириусе".

По итогам совещания в присутствии вице-премьера был подписан меморандум между Министерством науки и высшего образования РФ и образовательным фондом "Талант и успех". Его подписали министр Валерий Фальков и руководитель фонда Елена Шмелева. Согласно документу, фонд становится стратегическим партнером Минобрнауки России по реализации инициативы социально-экономического развития до 2030 года "Передовые инженерные школы".

"Наша насущная задача - создать все условия для обновления инженерного образования и подготовки инженерных кадров для различных отраслей. Образовательный центр "Сириус" станет стратегическим партнером по реализации данной инициативы. Они будут помогать нам формировать правильные модели практической работы таких школ, а их у нас запланировано 30 по стране, содействовать в проработке программ для преподавателей. Считаю, подписание сегодняшнего меморандума важным шагом на пути запуска передовых инженерных школ в России", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы вице-премьера.

Ранее на заседании правительства России были утверждены 42 стратегические инициативы, одна из которых направлена на создание в стране 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями.