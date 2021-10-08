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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил, что не собирается идти в политику

Главред "Новой газеты" назвал свою работу "самой прекрасной на свете"
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил, что не собирается заниматься политикой.

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"В какую политику? Вы что! У меня самая прекрасная работа на свете", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Распределением денежной составляющей Нобелевской премии мира займется редколлегия, заявил Муратов.

"Я точно могу сказать вам одно: мы в понедельник сядем и подумаем, как эту премию поделить. И, кроме детей, больных тяжелыми заболеваниями, особенно со спинальной мышечной атрофией, мы эту премию, безусловно, какую-то ее часть отдадим в поддержку самостоятельных независимых российских СМИ", - сказал он. Муратов уточнил, что решение, как распределить премию, примет вся редколлегия.

Помощь, по его словам, также будет оказана благотворительному фонду помощи хосписам "Вера".

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