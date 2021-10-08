В Вологодской области до 1 840 увеличили число коек для больных с ковидом

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области за последние полторы недели увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом на 500 - до 1 840. Моногоспитали заняты на 94%, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.

"Количество заболевших стремительно растет - в два раза больше, чем в начале сентября. Рост числа госпитализированных в два раза с началом сентября - с 900 до 1 700 человек. Мы за последние полторы недели открыли дополнительно около 500 коек и сегодня видим, что и этих коек уже не хватает. Всего 1 840 коек, их загрузка - 94%", - сообщил Кувшинников в прямом эфире во "Вконтакте".

При этом в Вологде, Череповце и Великом Устюге уже недостаточно медучреждений, чтобы разместить всех заболевших, поэтому принимается решение развернуть моногоспиталь в городе Сокол. Начата подготовка, сообщил губернатор.

На 8 октября в регионе выявлено 70 880 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 284 человека. Выздоровел 63 971 человек, умерли 1 962. Привито первым компонентом вакцины более 313,7 тыс. человек, или 45% от плана, завершили иммунизацию более 297,4 тыс. человек.