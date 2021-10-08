Волонтеры к зиме высадят 120 тыс. хвойных деревьев в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Волонтеры намерены до конца осени высадить на территории Новосибирской области, в том числе на месте крупного прошлогоднего пожара в Искитимском лесничестве, более 120 тыс. молодых кедров, сосен и лиственниц в ходе всероссийской акции "Сохраним лес". В этом году она проходит при участии социально ответственного бизнеса, сообщили в пятницу ТАСС в оргкомитете акции.

Летом 2019 года в Сибири прошли крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Новосибирская область стала третьей по числу возгораний. В 2020 году количество лесных пожаров в области сократилось на 17%, несмотря на летнюю засуху. Весной 2021 года Рослесхоз рекомендовал ввести режим ЧС в лесах региона из-за сложной пожароопасной обстановки. Однако на начало осени число лесных пожаров уменьшилось на 12,7% по сравнению с прошлым годом.

"В Искитимском лесничестве деревья высаживали около 100 корпоративных волонтеров. Участок лесхоза благодаря их участию пополнился более 5 тыс. саженцев лиственницы. Всего на территории региона в ходе акции "Сохраним лес" до конца осени будет высажено более 120 тыс. молодых кедров, сосен и лиственниц", - говорится в сообщении.

По информации оргкомитета, в 2021 году акция проходит при поддержке социально ответственного бизнеса, в частности компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России, которые закупают саженцы для восстановления лесов страны, в том числе Новосибирской области. Ожидается, что к концу акции благодаря поддержке компаний будет высажено порядка 500 тыс. деревьев различных пород в 20 регионах страны, в том числе в пострадавших от лесных пожаров.

"Важно, что движущей волонтерской силой в регионах для таких экологических акций становятся именно корпоративные волонтеры. Их вовлеченность - это отражение не только стратегии конкретной компании в области устойчивого развития, но и реальный отклик самих людей поддерживать такие инициативы", - отметил председатель представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области Дмитрий Шарков.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция является одной из крупнейших экологических инициатив в России. В 2021 году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Мероприятие организовано Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".