Загрузка отелей Сочи на новогодние праздники ожидается на уровне 90%

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Загрузка отелей города-курорта Сочи в зимний сезон этого года прогнозируется на уровне 80%. На новогодние праздники показатель составит около 90%, написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Продолжаем также активно готовиться к зимнему сезону. Прогнозируем загрузку на уровне 80%, а в новогодние праздники - около 90%", - отметил он.

Мэр уточнил, что в этом году Сочи "продолжает оставаться основным направлением для отдыха российских туристов". Около 40% туристов, приезжающих в Краснодарский край, посетили Сочи. Всего же с начала года курорт принял около 5,8 млн гостей.

Глава города отметил, что Сочи по поручению главы региона Вениамина Кондратьева уже начал подготовку к Российскому инвестиционному форуму, который планируется в феврале.